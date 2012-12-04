中国一公司承认违反美国核出口管制规定--美国司法部

路透华盛顿12月3日电---美国司法部称，中国核工业华兴建设有限公司周一对非法向巴基斯坦一家电厂出口耐高温涂料的指控认罪。

据美国司法部称，该公司在哥伦比亚特区联邦地区法院进入了认罪辩护程序。

根据法庭文件，该公司对2006年和2007年曾密谋经中国向巴基斯坦运送高性能涂料的指控予以承认。尽管美国拒绝了向巴基斯坦Chashma II核电站直接出口这些涂料的申请，它们仍被运至该国。

巴基斯坦1998年首次成功引爆核装置後，美国就一直限制对该国进行核相关的出口。

中国核工业华兴建设有限公司的代理律师未即刻对此发表评论。美国司法部称，该公司接受了200万美元的刑事罚款，若其能在为期五年缓刑期间不再违规，只需交纳一半罚款。

哥伦比亚特区联邦检察官Ronald Machen称，本案据信是一家中国国有企业首次进入美国刑事出口案件的认罪辩护程序。

PPG Industries(PPG.N)旗下一家生产该涂料的中国子公司2010年对参与相同案件认罪。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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