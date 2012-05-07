路透维也纳5月4日电（记者 Fredrik Dahl）---近日讨论《不扩散核武器条约》的会议出现分歧，无核国家敦促核国家加快去核化进程，而核国家则称去核化取得“前所未有的进展”。

根据该条约，五个公认的拥有核武器的国家同意致力於去除核武器，而无核国家承诺不寻求拥有核武器。大多数国家已经接受该条约，2015年将举行条约评估会议。

批评人士称，与要求五大核国家履行条约义务相比，外界更强调达到核不扩散的目标。这五个国家分别是美国、中国、俄罗斯、法国和英国。

“核国家说的和我们想的差别很大，”一个欧盟小国的外交官表示。

南非驻国际原子能机构代表明蒂（Abdul Samad Minty）代表新议程联盟（New Agenda Coalition）说道：“几年来，防止扩散的措施得到加强，而去核化却并未实现。”

明蒂称，新议程联盟反对任何继续保留核武器的理由。

埃及代表团团长Sameh AboulEnein表示，“对去核化进程缺乏有效进展感到非常担忧”，并称这可能有损《不扩散核武器条约》的初衷。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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