IAEA称核能变得更安全 环保组织不以为然

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透维也纳3月9日电（记者 Fredrik Dahl）---国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥（Yukiya Amano）称，眼下核能比一年前福岛核电站发生核灾时更加安全。但环保组织绿色和平（Greenpeace）则表示，世人并未从福岛核灾中吸取真正教训。
3月11日，日本强震及海啸引发的1986年以来全球最严重核灾满一周年，天野之弥9日发表声明称，核能行业在去年福岛核灾後采取重大措施，加强了全球核能的安全。
天野之弥是日本资深外交官，他接受路透采访时称，福岛核灾敲响了“警钟”，此後核能行业采取强力措施提高了安全标准。
“我认为核能比以往更安全”，他在IAEA总部说道。他补充说，拥有核反应堆的国家眼下对待此类问题更加认真。
但他并未排除今後再发生核事故的可能性，称“任何事情都不可能百分之百的确定”。
但反对核能的绿色和平组织却表示，人们似乎并没有从福岛核灾吸取“真正教训”。
该组织核能运动负责人贝拉尼克（Jan Beranek）称：“各国的政客和相关行业迅速（进行）所谓的压力测试，只是想得出世界上没有一座反应堆是不安全且必须关闭的结论。”
他在发给路透的电邮中说：“即便是福岛核电站……无疑也能通过那样的测试。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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