IAEA称核能变得更安全 环保组织不以为然

路透维也纳3月9日电（记者 Fredrik Dahl）---国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥（Yukiya Amano）称，眼下核能比一年前福岛核电站发生核灾时更加安全。但环保组织绿色和平（Greenpeace）则表示，世人并未从福岛核灾中吸取真正教训。

3月11日，日本强震及海啸引发的1986年以来全球最严重核灾满一周年，天野之弥9日发表声明称，核能行业在去年福岛核灾後采取重大措施，加强了全球核能的安全。

天野之弥是日本资深外交官，他接受路透采访时称，福岛核灾敲响了“警钟”，此後核能行业采取强力措施提高了安全标准。

“我认为核能比以往更安全”，他在IAEA总部说道。他补充说，拥有核反应堆的国家眼下对待此类问题更加认真。

但他并未排除今後再发生核事故的可能性，称“任何事情都不可能百分之百的确定”。

但反对核能的绿色和平组织却表示，人们似乎并没有从福岛核灾吸取“真正教训”。

该组织核能运动负责人贝拉尼克（Jan Beranek）称：“各国的政客和相关行业迅速（进行）所谓的压力测试，只是想得出世界上没有一座反应堆是不安全且必须关闭的结论。”

他在发给路透的电邮中说：“即便是福岛核电站……无疑也能通过那样的测试。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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