核供应国集团将讨论与印度关系问题

路透维也纳6月24日(记者 Fredrik Dahl) - 路透获得的一份议程草案显示，核供应国集团(NSG)本周将在其年度会议上讨论与印度建立更密切关系的敏感问题。印度不属于《不扩散核武器条约》签约国。

核供应国集团将在6月26-27日在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行年度会议。

美英等国认为，拥有核武器的印度应该加入核供应国集团。该组织成立于1975年，拥有48个成员国，主要确保民用核贸易不被用于军事目的。

但核供应国集团的其他成员国对接纳印度表达了质疑的声音，因印度拥有核武库且没有加入《不扩散核武器条约》。

印度表示，该国正批准一项所谓的附加议定书(Additional Protocol)，国际原子能机构将扩大对其民用核项目的监督。

美国表示，这是将印度纳入国际核不扩散国家的又一重要一步。但一些批评人士质疑这一举措的重要性，因为这不会影响印度的核武器项目和敏感的原子燃料活动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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