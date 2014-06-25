核供应国集团将讨论与印度关系问题

中菲领导人通电话讨论朝鲜半岛局势
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透维也纳6月24日(记者 Fredrik Dahl) - 路透获得的一份议程草案显示，核供应国集团(NSG)本周将在其年度会议上讨论与印度建立更密切关系的敏感问题。印度不属于《不扩散核武器条约》签约国。
核供应国集团将在6月26-27日在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行年度会议。
美英等国认为，拥有核武器的印度应该加入核供应国集团。该组织成立于1975年，拥有48个成员国，主要确保民用核贸易不被用于军事目的。
但核供应国集团的其他成员国对接纳印度表达了质疑的声音，因印度拥有核武库且没有加入《不扩散核武器条约》。
印度表示，该国正批准一项所谓的附加议定书(Additional Protocol)，国际原子能机构将扩大对其民用核项目的监督。
美国表示，这是将印度纳入国际核不扩散国家的又一重要一步。但一些批评人士质疑这一举措的重要性，因为这不会影响印度的核武器项目和敏感的原子燃料活动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透北京5月3日 - 中国周三敦促各方保持冷静和克制，此前美国在与韩国空军联合演习时，B-1B轰炸机飞过朝鲜半岛。 中国外交部发言人耿爽在例行记者会上做出此番表示。(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。