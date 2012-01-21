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时事要闻 | 2012年 1月 21日 星期六 13:19 BJT

中国称伊朗与六国复谈是当务之急

路透北京1月21日电(记者 Lucy Hornby)---新华社周六报导称，中国对来访的伊朗代表团表示，当务之急是伊朗与六国尽快复谈。

伊朗访华代表团由最高国家安全委员会副秘书巴盖里率领。

美国近期加大对伊朗制裁，希望能藉此阻止伊朗发展核武器。伊朗则称其核计划是出於和平目的。

“中方将继续与国际社会一道，积极劝和促谈，寻求伊朗核问题的长期、全面、妥善解决，”新华社援引中国外交部部长助理吴海龙的话称。

新华称，伊方表示愿与六国恢复对话，并加强与国际原子能机构的合作，同时强调伊朗拥有和平利用核能的权利。

美国对伊制裁措施可能影响到中国，中国是伊朗石油的最大买家。

在与伊朗因支付条款发生争议後，中国1月和2月从伊朗进口石油数量减半。（完）

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