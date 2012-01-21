中国称伊朗与六国复谈是当务之急

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透北京1月21日电(记者 Lucy Hornby)---新华社周六报导称，中国对来访的伊朗代表团表示，当务之急是伊朗与六国尽快复谈。
伊朗访华代表团由最高国家安全委员会副秘书巴盖里率领。
美国近期加大对伊朗制裁，希望能藉此阻止伊朗发展核武器。伊朗则称其核计划是出於和平目的。
“中方将继续与国际社会一道，积极劝和促谈，寻求伊朗核问题的长期、全面、妥善解决，”新华社援引中国外交部部长助理吴海龙的话称。
新华称，伊方表示愿与六国恢复对话，并加强与国际原子能机构的合作，同时强调伊朗拥有和平利用核能的权利。
美国对伊制裁措施可能影响到中国，中国是伊朗石油的最大买家。
在与伊朗因支付条款发生争议後，中国1月和2月从伊朗进口石油数量减半。（完）
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