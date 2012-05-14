英国警告伊朗若不改变将面临欧盟更多制裁

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透布鲁塞尔5月14日电---英国外交大臣威廉·黑格(William Hague)周一表示，如果伊朗不采取具体措施平息国际社会对其核计划的担忧，欧盟将对伊朗实施更为严厉的制裁。
包括英国在内的六个主要国家将於5月23日在巴格达与伊朗官员就其核问题展开新一轮谈判。
黑格表示，欧盟希望看到伊朗采取具体措施以令国际社会相信其核计划不含军事目的的证据。
黑格在欧盟外长会议前对记者表示：“现在我们正等待伊朗提出具体的措施和提议。”
“如果没有，当然我们有业已施加的制裁。制裁不仅会实施，而且会随着时间的推移加大力度。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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