伊朗已准备好启动地下核设施--消息

路透维也纳12月14日电（记者 Fredrik Dahl）---外交消息人士周三称，伊朗可能很快在一座大山深处的地下设施开展核活动。此举将使得伊朗与西方国家的关系更为紧张。

据称，伊朗专家已开始在圣城库姆（Qom）附近的Fordow进行必要的准备工作，为生产更高等级的浓缩铀铺平道路。

消息人士称，所需的机器、设备和核原料已转移至Fordow安装，这意味着一旦伊朗作了决定，就可以在此展开核活动。目前为止，伊朗核工作在另一地点、在地面上进行。

一位消息人士称，伊朗已作好了将低浓缩铀进一步提炼浓度的准备。

国际原子能机构（IAEA）此前发布报告称，伊朗似乎已着手设计核弹，并继续为此开展秘密研究。此後西方国家和伊朗关系日益紧张。

美国与其欧洲盟国以IAEA报告为由，加大对伊朗的制裁力度。伊朗是世界最大产油国之一。

浓缩铀可以用作电站燃料，以及其它类型反应堆。若进一步处理，浓缩铀还可以成为核弹的原料。伊朗称其核项目用途是发电，而西方国家则坚称伊朗旨在制造核弹。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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