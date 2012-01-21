萨科齐称外交手段解决伊朗问题时间已不多

路透巴黎1月20日电（记者 John Irish/Daniel Flynn）---法国总统萨科齐周五称，避免军事干预伊朗的时间已不多，并呼吁中国和俄罗斯支持新的制裁措施，迫使伊朗就其核项目进行谈判。

伊朗与美国、俄罗斯、中国、英国、法国和德国这六大国就其核问题的会谈陷入僵局後，以法国为首的一些国家努力推动采取更严厉的措施，以便增加施压力度，迫使伊朗停止核项目。

西方国家对以色列可能先发制人对伊朗动武的担心与日俱增，加剧该地区的动荡局势。

萨科齐对聚集在巴黎的法国大使们表示：“时间已不多，法国将竭尽所能避免军事干预。军事干预并不能解决问题，但却会在中东地区引发战争和混乱。”

他敦促俄罗斯和中国支持对伊朗采取更严厉的制裁措施。俄罗斯和中国已表明不愿支持对伊朗实施进一步的石油制裁，这令国际社会在此事上存在分歧。

萨科齐称，“我们需要更强硬、更果断的制裁措施，以停止购买伊朗石油，冻结该国央行的资产，那些不想（支持制裁）的国家将需承担军事冲突的风险。”

萨科齐向俄罗斯和中国发出呼吁时说：“帮助我们来确保世界和平吧。我们真的需要你们。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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