伊朗安装新一代离心机 令西方担忧

韩国军方称朝鲜据信发射一枚弹道导弹 但飞行距离不远
路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。 朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透维也纳2月21日(记者 Fredrik Dahl) - 国际原子能机构(IAEA)周四表示，伊朗已开始在其主要的铀浓缩工厂安装先进的离心机。在伊朗即将与主要国家重启核会谈之际，伊朗此举令西方国家感到担心。
IAEA保密报告中称，伊朗已开始在纳坦兹铀浓缩厂安装IR-2m离心机，但尚未投入运行。
这些离心机若成功运行，伊朗浓缩铀储存的进程可大大加快，西方国家担心伊朗将浓缩铀用于生产核武器，伊朗则称该国提炼铀仅作为和平的能源用途。
美国国务院发言人努兰(Victoria Nuland)在华盛顿表示，伊朗安装新一代离心机是“再次挑衅”。
白宫发言人卡尼(Jay Carney)警告伊朗称，如果伊朗在2月26日与主要国家会谈中，不能化解国际社会对其核项目的担忧，则伊朗会面临进一步的压力和孤立。
英国外交部称，IAEA报告值得“严重关切”。以色列总理内塔尼亚胡办公室则表示，该报告“证实伊朗在向红线迅速推进。”内塔尼亚胡去年敦促国际社会针对伊朗核项目设定明确的“红线”，以在伊朗完全有能力制造核武器之前，终止其非和平性质的核计划。
伊朗驻IAEA代表苏丹尼耶(Ali Asghar Soltanieh)对伊朗媒体指出，IAEA报告并不能证明伊朗将核材料及核活动向军事用途转移。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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