国际原子能机构否认应对伊朗核科学家遇刺负责

路透维也纳1月20日电（记者 Fredrik Dahl）---国际原子能机构(IAEA)周五表示，不认识伊朗上周遇刺的核科学家，并批驳伊朗方面指控IAEA或泄漏信息、应为这位科学家之死负有部分责任之说。

IAEA另外证实，多位IAEA高官本月稍晚将前往德黑兰，就伊朗核问题进行少见的会谈。

有情报信息显示伊朗的核研发指向发展核武方向，届时由IAEA副总干事Herman Nackaerts率领的这一代表团预期将寻求伊朗方面的解释。

“我完全支持与伊朗进行建设性合作，我相信伊朗在接下来的会谈中会本着同样建设性的精神，”IAEA总干事天野之弥发表声明称。

“我在2012年的一项首要工作是在重塑国际社会对伊朗和平利用核能信心的问题上尽力取得进展。”

伊朗驻IAEA代表周二告诉路透，IAEA代表团将在1月29-31日访问伊朗，伊朗愿意与IAEA讨论其感兴趣的“任何问题”。

但时常指责伊朗一边推进核计划、一边在谈判桌上采取拖延策略的西方外交官，对IAEA与伊朗的新会谈能否取得进展持怀疑态度。

“伊朗已经做出了很多透明的承诺，但都未兑现，”美国智库军控协会（Arms Control Association）核问题分析家Peter Crail表示。（完）

编译：王燕焜 发稿：程芳

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