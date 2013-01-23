伊朗或利用与IAEA会谈寻求获得与西方国家谈判筹码

路透维也纳1月22日(记者 Fredrik Dahl) - 伊朗或不继续配合联合国对其核项目的调查，以此来寻求在与世界大国的谈判中能获得对其制裁的大幅放宽或其他让步条件。

这或许可以解释联合国核查人员为何上周在德黑兰的会谈后再次空手而归。双方在会谈中试图克服在核查问题上的障碍。

一名西方官员表示，伊朗过去曾多次表示，希望因与国际原子能组织(IAEA)合作，获得“某种回报”。

如果伊朗政府有如此想法，那么只要六大国与伊朗政府的外交僵局仍存，IAEA想要解除调查障碍的努力似乎就不太可能成功。

一名西方外交官表示：“他们不愿意提供实质性合作。”IAEA于1月16-17日再次努力，希望说服伊朗回答有关其核活动的问题。

另一名驻维也纳的外交官称，IAEA与伊朗之间过山车般的谈判就像伊朗精心排练的舞步一般：进一步，退两步。

IAEA与伊朗的谈判再次未能取得突破，这意味着双方解决伊朗核僵局、避免可能爆发的中东新战争的外交努力再次遇挫。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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