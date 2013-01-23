伊朗或利用与IAEA会谈寻求获得与西方国家谈判筹码

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳1月22日(记者 Fredrik Dahl) - 伊朗或不继续配合联合国对其核项目的调查，以此来寻求在与世界大国的谈判中能获得对其制裁的大幅放宽或其他让步条件。
这或许可以解释联合国核查人员为何上周在德黑兰的会谈后再次空手而归。双方在会谈中试图克服在核查问题上的障碍。
一名西方官员表示，伊朗过去曾多次表示，希望因与国际原子能组织(IAEA)合作，获得“某种回报”。
如果伊朗政府有如此想法，那么只要六大国与伊朗政府的外交僵局仍存，IAEA想要解除调查障碍的努力似乎就不太可能成功。
一名西方外交官表示：“他们不愿意提供实质性合作。”IAEA于1月16-17日再次努力，希望说服伊朗回答有关其核活动的问题。
另一名驻维也纳的外交官称，IAEA与伊朗之间过山车般的谈判就像伊朗精心排练的舞步一般：进一步，退两步。
IAEA与伊朗的谈判再次未能取得突破，这意味着双方解决伊朗核僵局、避免可能爆发的中东新战争的外交努力再次遇挫。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)