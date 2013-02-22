伊朗安装新一代离心机 令西方担忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳2月21日 - 国际原子能机构(IAEA)周四表示，伊朗已开始在其主要的铀浓缩工厂安装先进的离心机。在伊朗即将与主要国家重启核会谈之际，伊朗此举令西方国家感到担心。

IAEA保密报告中称，伊朗已开始在纳坦兹铀浓缩厂安装IR-2m离心机，但尚未投入运行。

这些离心机若成功运行，伊朗浓缩铀储存的进程可大大加快，西方国家担心伊朗将浓缩铀用于生产核武器，伊朗则称该国提炼铀仅作为和平的能源用途。

美国国务院发言人努兰(Victoria Nuland)在华盛顿表示，伊朗安装新一代离心机是“再次挑衅”。

白宫发言人卡尼(Jay Carney)警告伊朗称，如果伊朗在2月26日与主要国家会谈中，不能化解国际社会对其核项目的担忧，则伊朗会面临进一步的压力和孤立。

英国外交部称，IAEA报告值得“严重关切”。以色列总理内塔尼亚胡办公室则表示，该报告“证实伊朗在向红线迅速推进。”内塔尼亚胡去年敦促国际社会针对伊朗核项目设定明确的“红线”，以在伊朗完全有能力制造核武器之前，终止其非和平性质的核计划。

伊朗驻IAEA代表苏丹尼耶(Ali Asghar Soltanieh)对伊朗媒体指出，IAEA报告并不能证明伊朗将核材料及核活动向军事用途转移。(完)