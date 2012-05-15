IAEA或将施压伊朗 以获准进入该国军事设施

苏格兰首席部长称特雷莎·梅或间接将苏格兰推向再次独立公投
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透维也纳5月14日电（记者 Fredrik Dahl）---国际原子能机构（IAEA）周一暗示，将就获准进入伊朗一处军事设施向该国施压。IAEA怀疑，伊朗在该设施处建立了一个实验室，用於可以为制造原子弹铺路的高爆试验。
伊朗与IAEA的维也纳会谈，将检验该国解决联合国核查人员对其核项目军事用途质疑的意愿。伊朗将在下周与六国在巴格达就其核项目的未来举行谈判。
伊朗一直拒绝IAEA参观位於德黑兰东南的帕琴（Parchin）基地，在双方5月14-15日于维也纳举行的高级别会谈上，此事料被提出。
参加会谈的IAEA副总干事纳克厄特斯(Herman Nackaerts)抵达维也纳後对记者表示：“眼下重要的是……伊朗能允许我们接触相关人员、资料、信息和地点。”
纳克厄特斯率领的由IAEA高官和专家组成的小组在约五个小时後离开会谈地，他们拒绝向守在会谈室外的媒体发表任何评论。会谈周二将继续。
伊朗国家电视台报导称：“（与IAEA的）首轮会谈很积极。”但报导没有透露详情。
IAEA去年11月发布报告称，伊朗於2000年在帕琴基地建造了一个大型爆炸实验室，用於进行“有力指标显示可能是（核）武器研发的”试验。
IAEA称，该实验室可承受多达70公斤高能炸药的爆炸。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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