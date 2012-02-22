国际原子能机构称伊朗谈判令人失望

路透维也纳2月22日电---国际原子能机构周三对为期两天的伊朗核谈判缺乏进展表示失望，并称其访问伊朗一处军事设施的要求没有获批。

国际原子能机构核查组不到一个月内第二次前往德黑兰，敦促伊朗官员回应外界对伊朗可能寻求研制核武器的担忧。

该机构在2月20到21日的德黑兰会谈结束後发表声明称：“在第一轮和第二轮谈判中，核查小组都要求进入帕琴（Parchin）军事基地，但均未获得伊朗批准。”

西方近几个月加大对伊朗的制裁，双方关系剑拔弩张，而核查组谈判失败或为此雪上加霜。

国际原子能机构总干事天野之弥（Yukiya Amano）在声明中称：“伊朗没有允许我们进入帕琴令人失望。我们本着建设性的态度会谈，但并未达成协议。”

国际原子能机构称，有关伊朗核项目，尤其是其潜在军事考虑，存在悬而未决的问题，该机构致力於推动这些问题明朗化，但并未和伊朗就此达成协议。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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