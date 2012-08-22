IAEA将与伊朗就核问题再次举行会谈

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透维也纳8月21日电（记者 Fredrik Dahl）---国际原子能机构（IAEA）与伊朗外交代表周五将在维也纳召开会议，尝试劝服伊朗针对外界对其核武器研究的质疑作出回应。这距离双方上次谈判已时隔两个月有余。
IAEA发布简短声明证实将与伊朗代表在维也纳开会。周二早些时候，外交人士也对路透表示，预计双方会在周五再次会面。
这次会议的时间距离IAEA发布伊朗核问题最新季度报告仅剩几天，该机构的高级官员将出席会议。
如果伊朗能够做出让步，允许IAEA核查人员进入相关地点，接触相关人员和资料，将是伊朗能够借此影响IAEA报告内容的最後机会。
但西方外交人士称，预计本次会议不会有任何突破。
IAEA称，该机构首席核查员纳克厄特斯（Herman Nackaerts）和政策事务助理总干事格罗西（Rafael Grossi）将率团参加会议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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