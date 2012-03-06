IAEA称伊朗一军事设施有活动迹象

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透维也纳3月5日电---国际原子能机构(IAEA)总干事天野之弥周一称，伊朗一军事设施有“活动”迹象，该机构核查人员希望前往此处，作为调查该国核活动的一部分。
天野之弥指的是帕琴军事基地，他未详细说明是指什麽样的活动，也未说明这是否意味着伊朗在核查人员到来前隐匿证据。
IAEA今年早些时候与伊朗两轮会谈中，要求获准进入帕琴基地，但尚未获得批准。
天野之弥在新闻发布会上表示：“我们有些证据显示，帕琴基地正在进行某些活动，因此我们觉得越早去那里越好。”
这也证实了上周西方外交官接受路透采访时的说法，一名外交官称听说帕琴基地可能在进行一些清理活动，并表示非常担忧。
天野之弥并证实，伊朗已批准核查人员进入IAEA报告中提到的另一处设施，但未批准进入帕琴基地。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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