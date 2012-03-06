IAEA称伊朗一军事设施有活动迹象

路透维也纳3月5日电---国际原子能机构(IAEA)总干事天野之弥周一称，伊朗一军事设施有“活动”迹象，该机构核查人员希望前往此处，作为调查该国核活动的一部分。

天野之弥指的是帕琴军事基地，他未详细说明是指什麽样的活动，也未说明这是否意味着伊朗在核查人员到来前隐匿证据。

IAEA今年早些时候与伊朗两轮会谈中，要求获准进入帕琴基地，但尚未获得批准。

天野之弥在新闻发布会上表示：“我们有些证据显示，帕琴基地正在进行某些活动，因此我们觉得越早去那里越好。”

这也证实了上周西方外交官接受路透采访时的说法，一名外交官称听说帕琴基地可能在进行一些清理活动，并表示非常担忧。

天野之弥并证实，伊朗已批准核查人员进入IAEA报告中提到的另一处设施，但未批准进入帕琴基地。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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