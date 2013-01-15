2014年中期伊朗核项目或到关键阶段--美国专家

路透华盛顿1月14日（记者 Tabassum Zakaria） - 美国多名防止核武器扩散的专家发布报告称，到2014年中期，伊朗可能生产足够一枚或多枚核弹所需的武器级铀，美国及其盟国应在该时间点以前加强对伊朗的制裁。

报告还指出，美国总统奥巴马应明确表示美国将采取军事行动防止伊朗获得核武器。

这份长154页的报告由五名防止核武器扩散的专家撰写，并可能在下周一公开。

“根据伊朗核项目目前进度，我们预计伊朗在2014年中期能够获得关键性能力。”报告称。

报告所指的“关键能力”是伊朗能够在不被西方国家发现的情况下，生产足够一枚或多枚核弹所需的武器级铀。

科学与国际安全研究所总裁、报告合作撰写人之一奥尔布赖特（David Albright）表示，到2014年中期，伊朗将拥有足够时间建设一个秘密铀浓缩工厂或大量增加核项目的离心机数量。

“我们认为目前不存在生产足够浓缩铀的秘密工厂。”他对路透说道，但“非常担忧”伊朗将建设这样一个工厂。

报告建议美国及其盟国在该时间点以前加强对伊朗的制裁，因为一旦伊朗获得足够的武器级铀，“采取军事行动阻止核项目的难度将大得多”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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