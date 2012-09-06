俄罗斯称未发现伊朗开发核武--报导

路透莫斯科9月6日电---国际文传电讯社周四引述俄罗斯副外长Sergei Ryabkov的报导称，没有证据显示伊朗核项目意在发展核武器。

俄罗斯官员此前曾发表过类似声明。Ryabkov的评论看似更凸显了俄罗斯对以色列可能对伊朗核设施发动袭击的忧虑。

俄罗斯、美国和另外四个国家一道进行着外交努力，确保伊朗不生产核武器。俄罗斯表示，西方国家对伊朗实施过多的制裁影响外交努力。

“我们一如既往地认为，没有证据显示伊朗的核项目具有军事目的。”

“我们看到的却是伊朗境内的核原料受国际原子能机构检查员和专家控制。这些核原料并未用於军事用途，这是（国际原子能机构）官方确认的。”

以色列提高了对伊朗核设施抨击的声调，令人臆测该国可能在11月美国大选前进攻伊朗。

俄罗斯曾警告以色列和美国不要进攻伊朗，并反对实施进一步制裁措施。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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