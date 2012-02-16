俄敦促“认真”寻求与伊朗达成妥协

路透莫斯科2月15日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯认为全球各国应该更加努力说服伊朗在核计划上作出让步，并警告称，随着伊朗越发接近拥有生产核武器的能力，其寻求妥协的意愿已在下降。

俄罗斯副外长雅伯科夫（Sergei Ryabkov）指出，联合国四轮制裁和西方国家采取的额外措施对伊朗的核计划影响为“零”，因此有理由重启对话。

“还有一种解决办法，就是通过与伊朗进行严肃对话。”雅伯科夫在接受采访时称。

雅伯科夫指出，“对话各方需要有寻求妥协和提供解决方案的严肃意愿，才能吸引伊朗参与。”

俄罗斯外交部网站刊登以上访谈内容的数小时之前，伊朗宣布取得核技术成果，包括铀浓缩速度更快的离心机，同时也表示愿意与国际社会对话。

雅伯科夫强调“俄罗斯不希望伊朗拥有核武器”，但是没有“明确的证据”显示伊朗正在生产核弹，而伊朗表示核计划完全出於民用目的。

雅伯科夫指出，随着伊朗核计划向前推进，“伊朗谈判的意愿正在逐渐降低。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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