普京称相信伊朗遵守核不扩散承诺

路透莫斯科6月11日 - 俄罗斯总统普京称，他对伊朗遵守核不扩散的国际承诺毫不怀疑，但地区及国际社会对该国核项目的担心也不容忽视。

普京称，伊朗威胁摧毁以色列是不可接受的。

普京发表上述言论的目的似乎是想在伊朗与以色列之间以及在伊朗与世界大国之间寻求平衡。世界大国试图确保伊朗不会获得核武器。

“我对伊朗遵守这方面的规则毫不怀疑，因为没有相反的证据，”普京对俄罗斯官方英语新闻频道《今日俄罗斯》说道。俄罗斯是寻求通过外交途径解决伊朗核问题的六大国之一。

但他批评伊朗拒绝接受俄罗斯为其核项目提供浓缩铀的提议，并将矛头指向伊朗针对以色列发出的强硬措辞。

“伊朗处在一个非常困难的地区，当我们听到伊朗说……以色列会被摧毁时，我觉得这让人绝对无法接受。这种做法无济于事，”普京说。

普京称，“美国利用伊朗联合西方盟友来对抗一些真实存在或者并不存在的威胁”。此言暗示美国正在夸大伊朗构成的危险。

他还称，必须解决各方对伊朗核项目的担心。伊朗称其核项目仅用于发电等和平用途。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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