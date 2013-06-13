普京称，相信伊朗遵守核不扩散承诺

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月11日 - 俄罗斯总统普京称，他对伊朗遵守核不扩散的国际承诺毫不怀疑，但地区及国际社会对该国核项目的担心也不容忽视。
普京称，伊朗威胁摧毁以色列是不可接受的。
普京发表上述言论的目的似乎是想在伊朗与以色列之间以及在伊朗与世界大国之间寻求平衡。世界大国试图确保伊朗不会获得核武器。
“我对伊朗遵守这方面的规则毫不怀疑，因为没有相反的证据，”普京对俄罗斯官方英语新闻频道《今日俄罗斯》说道。俄罗斯是寻求通过外交途径解决伊朗核问题的六大国之一。
但他批评伊朗拒绝接受俄罗斯为其核项目提供浓缩铀的提议，并将矛头指向伊朗针对以色列发出的强硬措辞。
“伊朗处在一个非常困难的地区，当我们听到伊朗说……以色列会被摧毁时，我觉得这让人绝对无法接受。这种做法无济于事，”普京说。
普京称，“美国利用伊朗联合西方盟友来对抗一些真实存在或者并不存在的威胁”。此言暗示美国正在夸大伊朗构成的危险。
他还称，必须解决各方对伊朗核项目的担心。伊朗称其核项目仅用于发电等和平用途。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。