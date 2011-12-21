伊朗称已邀请国际原子能机构访伊

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透维也纳12月20日电（记者 Fredrik Dahl）---伊朗驻国际原子能机构（IAEA）特使苏丹尼耶（Ali Asghar Soltanieh）周二告诉路透，伊朗已邀请IAEA访问该国，并准备就其核计划引发的关切进行磋商。
目前，伊朗因其核项目面临的制裁压力日增。
西方外交官们认为伊朗此类邀请是为争取时间以及舒缓国际压力。
苏丹尼耶称，伊朗已於12月9日向IAEA总干事天野之弥（Yukiya Amano）致函。天野之弥上月发布报告指出，伊朗核计划与军事有关联。
苏丹尼耶称，这是继10月份的邀请之後伊朗再次邀请IAEA高官访问该国，其中包括首席核查员纳克厄特斯（Herman Nackaerts）。
"我也与IAEA的官员讨论过，我们正在计划此次访问。"
天野之弥曾明确表示，IAEA对伊朗进行任何新的访问，都必须讨论其日益关切的伊朗核计划潜藏军事目的问题。
当被问及伊朗是否愿意讨论此类问题时，苏丹尼耶说："我们将讨论任何问题，并会努力消除不清楚的地方并解决问题。"
他指出，IAEA对邀请作出积极回应。IAEA未对此事立即置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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