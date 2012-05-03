伊朗拟寻求结束制裁 矛头转向法国

路透维也纳/迪拜5月2日电（记者 Fredrik Dahl/Marcus George）---伊朗周三称，本月底与各国进行谈判时，将寻求结束针对其核活动的制裁，并将谴责法国帮助以色列研制“非人道核武器”。

据伊朗媒体报道，该国最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顾问称，谈判将於5月23日在巴格达举行，会谈後应该解除对伊朗的制裁措施。

这表明伊朗立场将更为强硬，坚持谈判取得成功的关键是结束对伊制裁。这也是首次有伊朗重量级政治人物清楚表示，他希望在这一问题上取得进展。

伊朗媒体援引议会议长阿德尔（Gholam-Ali Haddad Adel）的话称：“至少，我们希望能解除制裁。”

但美国及其盟友明确表示，伊朗必须采取行动，消除各方对其核武担忧，才会考虑放宽对伊制裁。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。