专家称伊朗拥有的铀足够造五枚核弹

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透维也纳5月26日电（记者 Fredrik Dahl）---美国科学和国际安全研究所称，伊朗大幅增加低浓缩铀产量，过去五年的产量如果进一步提炼，足够制造至少五枚核武器。
该研究所是一家紧密追踪伊朗核项目的智囊机构，根据国际原子能机构周五发布的报告中的数据进行了分析。
国际原子能机构周五报告显示，尽管联合国决议呼吁伊朗停止铀浓缩，伊朗仍在继续推进。
报告称，伊朗2007年开始进行铀浓缩後，共生产了近6.2吨浓度为3.5%的浓缩铀，其中一些已经被进一步浓缩成品级更高的材料。
浓缩铀数量比国际原子能机构2月发布的报告时高近750公斤。科学和国际安全研究所认为，伊朗月度产量增加了约三分之一。
“这些浓度为3.5%的低浓缩铀如果进一步浓缩至武器级，将足够制造超过五枚核武器，”科学和国际安全研究所在分析中称。
科学和国际安全研究所还指出，一些品级更高的铀已被转化成反应堆燃料，至少无法很快用於核武器。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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