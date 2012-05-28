专家称伊朗拥有的铀足够造五枚核弹

路透维也纳5月26日电（记者 Fredrik Dahl）---美国科学和国际安全研究所称，伊朗大幅增加低浓缩铀产量，过去五年的产量如果进一步提炼，足够制造至少五枚核武器。

该研究所是一家紧密追踪伊朗核项目的智囊机构，根据国际原子能机构周五发布的报告中的数据进行了分析。

国际原子能机构周五报告显示，尽管联合国决议呼吁伊朗停止铀浓缩，伊朗仍在继续推进。

报告称，伊朗2007年开始进行铀浓缩後，共生产了近6.2吨浓度为3.5%的浓缩铀，其中一些已经被进一步浓缩成品级更高的材料。

浓缩铀数量比国际原子能机构2月发布的报告时高近750公斤。科学和国际安全研究所认为，伊朗月度产量增加了约三分之一。

“这些浓度为3.5%的低浓缩铀如果进一步浓缩至武器级，将足够制造超过五枚核武器，”科学和国际安全研究所在分析中称。

科学和国际安全研究所还指出，一些品级更高的铀已被转化成反应堆燃料，至少无法很快用於核武器。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。