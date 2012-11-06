伊朗将部分高浓缩铀用於反应堆燃料 或缓解战争担忧

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透维也纳11月5日电(记者 Fredrik Dahl)---伊朗放缓对高浓缩铀的积累或有助暂时缓解中东将爆发一场新战争的担忧，但伊朗的铀浓缩能力或表明这种担忧的缓解难持久。
伊朗将很大一部分高浓缩铀用作民用核反应堆的燃料，而高浓缩铀如果进一步提纯可用作生产核武器。
这或许也解释了为什麽以色列近期发出信号称，近期不存在袭击可能。
不过外界仍有所担忧，核扩散专家表示，只要还没有进入反应堆，铀仍能被转换成铀气。
一名西方特使称，这样做“将要耗费一点时间，但利用伊朗已表明其所掌握的技术，不会超过一到两个月。”
分析人士称，伊朗在一个地下工厂迅速安装离心机也令其有能力迅速增加产能。
不过，另一名在维也纳的外交官表示，伊朗将部分高浓缩铀用於反应堆燃料，这本身是个好消息。他说：“这或许能帮我们赢得一些进行外交斡旋的时间。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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