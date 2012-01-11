希拉里称伊朗铀浓缩活动令人不安

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿1月10日电---美国国务卿希拉里周二称，伊朗在库姆（Qom）附近展开铀浓缩活动的决定"尤其令人不安"，她并促伊朗政府就其核计划重返谈判桌，与西方国家认真谈判。
希拉里在声明中称："这一行动再次显露伊朗政府公然不顾其责任，证明该国被日益孤立是自作自受。"
伊朗近日宣布，已在库姆附近的Fordow地下掩体启动铀浓缩活动，引起美国严重关切。希拉里措辞激烈的评论，则再次强调了美国的担忧。
西方国家怀疑，伊朗核项目有军事目的。伊朗对此表示否认，称其核计划完全是为和平用途。
希拉里称："围绕着（伊朗）这一最新动作的情形，尤其令人不安。"
"这一生产活动，没有可信的理由予以解释。此类浓缩举动，使伊朗向有能力制造武器级别的高浓缩铀迈进一大步。"
伊朗声称，其铀浓缩活动为一个医疗研究反应堆提供燃料。希拉里对此表示反驳，称西方国家曾向伊朗提供获得此类燃料的替代方式，但遭伊朗政府拒绝。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。