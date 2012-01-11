希拉里称伊朗铀浓缩活动令人不安

路透华盛顿1月10日电---美国国务卿希拉里周二称，伊朗在库姆（Qom）附近展开铀浓缩活动的决定"尤其令人不安"，她并促伊朗政府就其核计划重返谈判桌，与西方国家认真谈判。

希拉里在声明中称："这一行动再次显露伊朗政府公然不顾其责任，证明该国被日益孤立是自作自受。"

伊朗近日宣布，已在库姆附近的Fordow地下掩体启动铀浓缩活动，引起美国严重关切。希拉里措辞激烈的评论，则再次强调了美国的担忧。

西方国家怀疑，伊朗核项目有军事目的。伊朗对此表示否认，称其核计划完全是为和平用途。

希拉里称："围绕着（伊朗）这一最新动作的情形，尤其令人不安。"

"这一生产活动，没有可信的理由予以解释。此类浓缩举动，使伊朗向有能力制造武器级别的高浓缩铀迈进一大步。"

伊朗声称，其铀浓缩活动为一个医疗研究反应堆提供燃料。希拉里对此表示反驳，称西方国家曾向伊朗提供获得此类燃料的替代方式，但遭伊朗政府拒绝。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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