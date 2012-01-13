美防长称“大概知道”伊朗科学家被害幕後黑手

路透得克萨斯州埃尔帕索1月12日电---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周四告诉美国士兵，美国大概知道谁可能暗杀了伊朗核科学家，但也不是很确定，且美国绝对没有参与此事。

帕内塔在布利斯堡（Fort Bliss）会见士兵时称：“我能告诉你们的一件事是：美国没有参与此类事情，此事不是美国所为。”

“我们对谁可能参与大概知道一些，但也不是很确定。至于伊朗发生的暗杀事件，我们绝对没有参与。”

现年32岁的伊朗核科学家穆斯塔法·艾哈迈迪·罗尚（Mostafa Ahmadi-Roshan）在一次汽车炸弹袭击中丧生。事情发生在周三早高峰时段，据悉是一名骑摩托车的男性杀手，将一枚磁性炸弹放置在这位科学家停放在德黑兰大学附近街区的汽车下。

伊朗谴责以色列和美国是此事的幕後黑手，坚称这不会改变伊朗的核进程。

这已是两年来白天发生的第五起袭击伊朗核项目技术专家的事件。此次袭击事件中，一同遇害还有罗尚的伺机，另有一名路人受伤。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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