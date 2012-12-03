希拉里称美国愿与伊朗举行双边会谈

路透华盛顿11月30日电---美国国务卿希拉里周五称，如果伊朗准备好了，美国对与伊朗就其核问题举行双边会谈持开放态度。

希拉里表示，伊朗是她在任国务卿期间遇到的最棘手问题，原因是该国行为已经构成的威胁，以及拥有核武器的伊朗会构成更大的威胁。

美国对伊朗实行“双轨”政策。一方面，美国及其他大国寻求通过谈判找到外交解决途径，同时，美国在逐渐加大对伊朗的经济制裁，以迫使其同意美国的条件。

希拉里在对来自美国和中东的官员、专家和外交人士发表讲话时强调，奥巴马政府准备与伊朗举行双边会谈。

她还称，美国正在与“P5+1”的其他成员国合作，推动重启与伊朗的核问题谈判。P5+1指的是英国、中国、法国、德国、俄罗斯和美国。

“我们正在与P5+1成员国合作，并表明我们的意愿，即如果他们准备好了，我们愿意进行双边会谈，”希拉里说道。希拉里已表示计划明年辞任国务卿职务。

她还称，P5+1正在尝试制定针对伊朗的建议方案，方案将“指明我们所剩时间已经不多，我们必须严肃对待，这是我们愿意与贵方（伊朗）讨论的议题，但我们希望这是相互的”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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