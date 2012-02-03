美国防长称以色列或春季袭击伊朗--报载

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透华盛顿2月2日电---美国媒体周四报道称，美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）认为，为阻止伊朗研制核弹，以色列袭击伊朗的可能性增加，最早可能在今年4月。
《华盛顿邮报》最先报道称，帕内塔担忧，以色列未来数月袭击伊朗的可能增加。美国有线电视新闻网（CNN）称已证实了上述报导，消息来自一名不愿透露身份的奥巴马政府高官。
《华盛顿邮报》专栏作家伊格内修斯（David Ignatius）写到：“帕内塔认为，以色列很可能赶在伊朗进入‘隔离区’制造核弹前，於4月至6月间袭击伊朗。”
“以色列担忧，伊朗即将储备足够的浓缩铀，在地下工厂制造核武器，届时只有美国能通过军事行动阻止他们。”
伊格内修斯并未透露消息来源。他在布鲁塞尔写下这篇报道，而帕内塔正在此参加北约成员国防长会议。
帕内塔和五角大楼均拒绝对《华盛顿邮报》报 道发表评论。
报道称，原定於今年4月底美以联合军事演习推迟，可能预示以色列即将袭击伊朗。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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