东电称福岛核灾释放的辐射量远超最初估算

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透东京5月24日电（记者 Kevin Krolicki）---日本东京电力(9501.T)周四发布的一份报告称，福岛核灾发生後最初几天释放的辐射量，几乎是日本安全监管机构当初估算量的2.5倍。
东电称，据其在过去一年中进行的分析，事故发生後最初三周释放的辐射量，约是1986年切尔诺贝利核灾的六分之一。
该公司发言人松本纯一（Junichi Matsumoto）在记者会上称：“如果当时有这些信息，我们就可以将其用在疏散规划中。”
由於最接近福岛核电站的辐射传感器在去年3月11日的地震和海啸中遭到破坏，东电的估算是基於其他监测点和日本政府机构收集的数据。
东电估算，福岛核电站三个反应堆发生的熔毁事故，在去年3月期间向空气中释放的辐射物质约为90万太贝克（TBq），是日本原子力安全保安院去年4月最初估算值的2.5倍，较政府安全机构的最高估算高出17%左右。
东电在报告中称，这一估算所基於的测量手段还显示，核灾释放的碘-131的含量，比之前估计的高出三倍。
报告补充说，逾99%的辐射物是在核灾发生後的最初三周释放的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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