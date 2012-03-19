IAEA称收到朝鲜重返该国邀请

国际原子能机构（IAEA）周一称，16日收到来自朝鲜的参观邀请，但未透露邀请内容详情。这距国际核查人员被该国第二次驱逐已有三年时间。朝鲜此举似乎是为显示其对上月与美国达成的暂停核活动协议的诚意，但该国16日宣布将发射卫星，使该协议疑云笼罩。路透