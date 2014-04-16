美国务院称美中就朝鲜问题进行了“富有成效的”会谈

路透华盛顿4月15日（记者 David Brunnstrom） -美国国务院周二称，美国同中国就朝鲜问题举行了“富有成效的”会谈。朝鲜此前警告称可能进行新型核试验，国际社会加大外交努力以应对朝鲜问题。

美国国务院声明称，美国朝鲜政策特别代表格林·戴维斯（Glyn Davies）与中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟周一和周二在纽约举行了会谈。武大伟周五还将在华盛顿继续与戴维斯及其他美国官员进行磋商。

“美国同中国就朝鲜无核化的跟本重要性达成共识，”声明称。声明指出，此次会谈是中美就如何以和平方式实现朝鲜无核化的系列高级别磋商的一部分。

朝鲜3月26日发射两枚中程“芦洞”弹道导弹，联合国安理会对此予以谴责，该国随后威胁称可能进行新型核试验。

当被问及关于其新型核试验的详情时，朝鲜方面表示全世界可“拭目以待”。

中国外交部发言人华春莹周二在例行记者会上称，当前朝鲜半岛局势出现新的紧张，相当敏感脆弱。“我们反对任何可能导致局势紧张升级的行为。”

华春莹称，中方将继续为推动朝鲜半岛形势软着陆发挥积极作用。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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