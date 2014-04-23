美国敦促朝鲜避免挑衅行为

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月22日（记者 David Brunnstrom） - 美国周二称正密切关注朝鲜半岛局势，并敦促朝鲜不要采取任何威胁地区和平的行动。此前有报导称，朝鲜可能正计划进行又一次核试验。
韩国媒体周二援引韩国政府的话称，发现朝鲜地下核试验场的活动变得频繁，表明朝鲜可能准备再次进行核试验。
“我们当然看到了关于朝鲜核试验场活动可能变得频繁的媒体报导，”美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）说，“我们正在密切关注朝鲜半岛局势。”
“我们继续敦促朝鲜不要采取威胁地区和平与安全的行动，履行其国际义务和承诺。”帕萨基在例行记者会上称。
韩国联合通讯社援引韩国国防部发言人Kim Min-seok的话称，发现朝鲜丰溪里（Punggye-ri）试验场的“活动频繁”。
“因此，我国军队牢牢记住：朝鲜可能会在很短的时间内突然进行核试验，也或者像以前那样，用看起来像是核试验的活动来蒙骗我们。”
在奥巴马乘坐前往亚洲的“空军一号”上，白宫发言人卡尼也被问及关于朝鲜可能准备进行核试验的报导。
“朝鲜过去多次采取挑衅行为，我们时刻留意该国可能采取此类行为的可能性，”卡尼对记者说。
“朝鲜采取挑衅行为往往带着周期性特征，我们会非常密切地关注。”（完）
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。