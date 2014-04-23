美国敦促朝鲜避免挑衅行为

路透华盛顿4月22日（记者 David Brunnstrom） -美国周二称正密切关注朝鲜半岛局势，并敦促朝鲜不要采取任何威胁地区和平的行动。此前有报道称，朝鲜可能正计划进行又一次核试验。

韩国媒体周二援引韩国政府的话称，发现朝鲜地下核试验场的活动变得频繁，表明朝鲜可能准备再次进行核试验。

“我们当然看到了关于朝鲜核试验场活动可能变得频繁的媒体报道，”美国国务院发言人帕萨基（JenPsaki）说，“我们正在密切关注朝鲜半岛局势。”

“我们继续敦促朝鲜不要采取威胁地区和平与安全的行动，履行其国际义务和承诺。”帕萨基在例行记者会上称。

韩国联合通讯社援引韩国国防部发言人KimMin-seok的话称，发现朝鲜丰溪里（Punggye-ri）试验场的“活动频繁”。

“因此，我国军队牢牢记住：朝鲜可能会在很短的时间内突然进行核试验，也或者像以前那样，用看起来像是核试验的活动来蒙骗我们。”

在奥巴马乘坐前往亚洲的“空军一号”上，白宫发言人卡尼也被问及关于朝鲜可能准备进行核试验的报道。

“朝鲜过去多次采取挑衅行为，我们时刻留意该国可能采取此类行为的可能性，”卡尼对记者说。

“朝鲜采取挑衅行为往往带着周期性特征，我们会非常密切地关注。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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