国际原子能机构准备重返朝鲜

路透维也纳3月5日电（记者 Fredrik Dahl）---国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥周一称，准备派遣核查人员重返朝鲜，但是还没有与朝鲜政府进行直接联系。三年前朝鲜驱逐了国际原子能机构的核查人员。

天野之弥表示，上周朝鲜和美国宣布达成协议，朝鲜停止核项目关键部分，他需要获得协议内容的说明。

“朝鲜没有向我们发出邀请。我们希望知道美国和朝鲜究竟达成了什麽协议，并由此确定我们在朝鲜能够采取的具体行动。”天野之弥在记者会上说。

朝鲜在上周的声明中称，将暂停核试验、远程导弹试射和宁边铀浓缩，并允许国际核查人员重返朝鲜。

但是国际原子能机构的活动空间还不明朗。在此前两次核查过程中，朝鲜对核查人员的活动区域进行了限制。

西方分析师质疑，朝鲜可能将核活动转移到其他地点进行。一个联合国专家组的成员去年曾指出，朝鲜可能还拥有基础未曾披露的铀浓缩相关设施。

天野之弥称：“我们没有直接和朝鲜进行联系，但是我们准备重返宁边。”他还表示，国际原子能机构三年未入朝鲜，意味着该机构对朝鲜的核计划所知“有限”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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