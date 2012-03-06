国际原子能机构准备重返朝鲜

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透维也纳3月5日电（记者 Fredrik Dahl）---国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥周一称，准备派遣核查人员重返朝鲜，但是还没有与朝鲜政府进行直接联系。三年前朝鲜驱逐了国际原子能机构的核查人员。
天野之弥表示，上周朝鲜和美国宣布达成协议，朝鲜停止核项目关键部分，他需要获得协议内容的说明。
“朝鲜没有向我们发出邀请。我们希望知道美国和朝鲜究竟达成了什麽协议，并由此确定我们在朝鲜能够采取的具体行动。”天野之弥在记者会上说。
朝鲜在上周的声明中称，将暂停核试验、远程导弹试射和宁边铀浓缩，并允许国际核查人员重返朝鲜。
但是国际原子能机构的活动空间还不明朗。在此前两次核查过程中，朝鲜对核查人员的活动区域进行了限制。
西方分析师质疑，朝鲜可能将核活动转移到其他地点进行。一个联合国专家组的成员去年曾指出，朝鲜可能还拥有基础未曾披露的铀浓缩相关设施。
天野之弥称：“我们没有直接和朝鲜进行联系，但是我们准备重返宁边。”他还表示，国际原子能机构三年未入朝鲜，意味着该机构对朝鲜的核计划所知“有限”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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