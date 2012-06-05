国际原子能机构目前看不到访朝机会

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透维也纳6月4日电---国际原子能机构周一称，近期与朝鲜的接触表明，目前看不到该机构访问朝鲜的机会。
该机构4月初曾表示，需要更多信息才能接受朝鲜邀请该机构到访。
但朝鲜在4月晚些时候称，不再受与美国签订的协议约束，根据该协议，朝鲜将暂停导弹试射并邀请国际原子能机构检查人员返回朝鲜。
“自从朝鲜试射‘卫星’後，国际原子能机构始终在密切关注形势。”国际原子能机构总干事天野之弥表示。
“近期与朝鲜的接触表明，目前看不到该机构访问朝鲜的机会。”天野之弥在为国际原子能机构闭门会议准备的讲话稿中说道。
天野之弥呼吁朝鲜遵守联合国安理会决议，与国际原子能机构“立即全面地”合作。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌
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