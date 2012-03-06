美国希望核查人员“早日”重返朝鲜

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透维也纳3月6日电（记者 Fredrik Dahl）---美国一名高级官员周二称，希望联合国核查人员“早日”重返朝鲜。三年前朝鲜驱逐了联合国核查人员。
朝鲜上周意外宣称将暂停核试验、远程导弹试射和宁边铀浓缩，并允许国际原子能机构（IAEA）核查人员重返朝鲜。
此举有望推动重启六方会谈。美国随後承诺恢复对朝鲜的粮食援助。
美国驻国际原子能机构临时代办伍德（Robert Wood）称，国际社会将“紧密关注......朝鲜如何实现这些承诺”。
“与国际原子能机构合作将是表明朝方目的严肃性的重要指示。”伍德说道。
他还表示，美国政府已经敦促朝鲜尽快与国际原子能机构“启动直接联系”。
伍德指出，美国希望国际原子能机构和朝鲜之间能够就核查形式进行顺利磋商，并期望国际原子能机构早日重返宁边。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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