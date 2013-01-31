CTBTO能够短时内检测到朝鲜核试验

路透维也纳1月30日 - 全面禁止核试验条约组织（CTBTO）周三称，可在“几分钟内”毫不费力地检测到朝鲜核试验相关的地震活动，但至少需几天时间才能确定是否为原子弹爆炸。

联合国谴责朝鲜去年12月发射远程火箭的行为后，朝鲜上周誓言要进行更多火箭发射活动和核试验。朝鲜曾在2006年和2009年进行过核试验。

韩国和其他国家一直都在密切关注朝鲜核试验场所的活动，他们认为该国从技术角度已经做好了进行核试验的准备，目前只等最高领导人金正恩的最终决定。

“我们可在几分钟内收到地震监测站的信息，”CTBTO预备委员会发言人桑包格（Annika Thunborg）说。“相信我们能监测到此类试验。”

桑包格称，对于朝鲜之前的核试验，“我们能在几个小时内判断出那是一次爆炸，而非地震”，然后必须进一步研究数据并分析是否为原子弹爆炸。

“地震系统能区分自然的地震和人为制造的爆炸，我们相信该系统的可靠性，”她说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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