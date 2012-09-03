IAEA称朝鲜核反应堆建设获重大进展

路透维也纳8月31日电---国际原子能机构（IAEA）向其成员国发布的年度报告称，过去一年朝鲜在一个轻水核反应堆建设上取得重大进展。该反应堆可能将提升朝鲜生产核武器原料的能力。

IAEA称，在据报朝鲜於2006年和2009年进行过核试验的地方，从卫星图像可以观察到“某些活动”。

该机构表示，由於不能接近这些地点，无法提供关於这些活动目的的技术评估，也无法确认是否有核材料在这些地方使用。

朝鲜称该国需要核能发电，但也宣扬其核威慑能力。该国同多个国家交易过核技术，包括叙利亚和利比亚，可能还有缅甸和巴基斯坦。据信朝鲜正推进第三次核试验计划。

38North网站5月称，朝鲜去年12月暂停的实验性轻水反应堆（ELWR）的建设工程重新启动。

38North网站由美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的美韩研究所和前美国国务院官员Joel Wit联合运营。该网站指出，一旦该新反应堆开始运行，从中生产的材料将足以让朝鲜每年多生产一枚原子弹。

IAEA称，自去年该机构发布前一份报告以来，上述反应堆的建设取得“重大进展”。

这些进展包括反应堆安全壳顶盖的安装，以及安全壳内某些组件可能已安装好。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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