IAEA称朝鲜核反应堆建设获重大进展

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透维也纳8月31日电---国际原子能机构（IAEA）向其成员国发布的年度报告称，过去一年朝鲜在一个轻水核反应堆建设上取得重大进展。该反应堆可能将提升朝鲜生产核武器原料的能力。
IAEA称，在据报朝鲜於2006年和2009年进行过核试验的地方，从卫星图像可以观察到“某些活动”。
该机构表示，由於不能接近这些地点，无法提供关於这些活动目的的技术评估，也无法确认是否有核材料在这些地方使用。
朝鲜称该国需要核能发电，但也宣扬其核威慑能力。该国同多个国家交易过核技术，包括叙利亚和利比亚，可能还有缅甸和巴基斯坦。据信朝鲜正推进第三次核试验计划。
38North网站5月称，朝鲜去年12月暂停的实验性轻水反应堆（ELWR）的建设工程重新启动。
38North网站由美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的美韩研究所和前美国国务院官员Joel Wit联合运营。该网站指出，一旦该新反应堆开始运行，从中生产的材料将足以让朝鲜每年多生产一枚原子弹。
IAEA称，自去年该机构发布前一份报告以来，上述反应堆的建设取得“重大进展”。
这些进展包括反应堆安全壳顶盖的安装，以及安全壳内某些组件可能已安装好。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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