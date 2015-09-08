朝鲜似乎正在宁边核设施进行整修和建设活动--IAEA

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳9月7日 - 国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥周一称，朝鲜似乎正在宁边核设施进行设备整修和建设。宁边核设施是朝鲜原子武器项目的核心组成部分。
华盛顿智库科学与国际安全研究所（ISIS）4月称，卫星图像显示宁边核设施的主要核反应堆或已在关闭后重启。
朝鲜据信已在2006、2009和2013年进行了核试验，且自2009年后没有准许IAEA核查员进入其核设施进行检查，以致IAEA只能从朝鲜以外监控其核活动。
“我们观察到宁边核设施内部多个地点的整修和建设活动，”天野之弥在维也纳举行的IAEA理事会闭门会议上表示。
“这似乎与朝鲜有关其正在进一步发展核能力的声明大致一致，”他说道。
4月ISIS报告称，宁边核设施的核反应堆可能又在低功率或间歇运转，且一个离心机车间已运转，并称朝鲜近期或许准备对该车间进行整修。
天野之弥未称整修和建设活动发生在宁边核设施内部的哪些地方。
“我们继续监控宁边核设施的进展，主要是通过卫星图像，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”