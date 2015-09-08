朝鲜似乎正在宁边核设施进行整修和建设活动--IAEA

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳9月7日 - 国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥周一称，朝鲜似乎正在宁边核设施进行设备整修和建设。宁边核设施是朝鲜原子武器项目的核心组成部分。

华盛顿智库科学与国际安全研究所（ISIS）4月称，卫星图像显示宁边核设施的主要核反应堆或已在关闭后重启。

朝鲜据信已在2006、2009和2013年进行了核试验，且自2009年后没有准许IAEA核查员进入其核设施进行检查，以致IAEA只能从朝鲜以外监控其核活动。

“我们观察到宁边核设施内部多个地点的整修和建设活动，”天野之弥在维也纳举行的IAEA理事会闭门会议上表示。

“这似乎与朝鲜有关其正在进一步发展核能力的声明大致一致，”他说道。

4月ISIS报告称，宁边核设施的核反应堆可能又在低功率或间歇运转，且一个离心机车间已运转，并称朝鲜近期或许准备对该车间进行整修。

天野之弥未称整修和建设活动发生在宁边核设施内部的哪些地方。

“我们继续监控宁边核设施的进展，主要是通过卫星图像，”他说道。（完）