朝鲜核试验原材料依然是个谜

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳6月18日(记者 Fredrik Dahl) - 官员和专家周二表示，外界或许永远都不会发现朝鲜在四个月前进行的核试验中用的是哪种核燃料，留下了一个没有答案的关键谜题。
据信朝鲜在2006年和2009年进行的前两次核试验中测试了钚弹。任何向铀燃料的转换都将提高国际社会的警觉，因这可能会让朝鲜极大地扩展其核武库。
一家全球核试验监控机构4月份表示，他们检测到可能来自朝鲜2月12日地下爆破释放出的放射性氙气。但这一检测无法判断出炸弹所使用的原材料。
美国核科学家西格弗里德·赫克尔(Siegfried Hecker)在新闻发布会上表示：“我们非常想知道这是钚还是高浓缩铀。”
“但结果是，除非氙科学家非常幸运，也非常及时，否则我们不会知道(这是什么原材料)，也没有其他办法可以知道。”
核裂变会产生大量的氙气。
专家表示，如果核试验释放出大量气体，且检测及时，这有助于科学家区别发生裂变的是钚还是铀。
全面禁止核试验条约组织(CTBTO)的Mika Nikkinen表示：“检测距离核裂变时间越短，检测结果越精确。”这家总部位于维也纳的监测机构通过全球的地震信号几乎瞬间感知到了2月份的核试验。
他说，朝鲜引爆的裂变材料不会为世人所知，除非是有人能前往测试地进行考察。（完）
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日