朝鲜核试验原材料依然是个谜

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳6月18日(记者 Fredrik Dahl) - 官员和专家周二表示，外界或许永远都不会发现朝鲜在四个月前进行的核试验中用的是哪种核燃料，留下了一个没有答案的关键谜题。

据信朝鲜在2006年和2009年进行的前两次核试验中测试了钚弹。任何向铀燃料的转换都将提高国际社会的警觉，因这可能会让朝鲜极大地扩展其核武库。

一家全球核试验监控机构4月份表示，他们检测到可能来自朝鲜2月12日地下爆破释放出的放射性氙气。但这一检测无法判断出炸弹所使用的原材料。

美国核科学家西格弗里德·赫克尔(Siegfried Hecker)在新闻发布会上表示：“我们非常想知道这是钚还是高浓缩铀。”

“但结果是，除非氙科学家非常幸运，也非常及时，否则我们不会知道(这是什么原材料)，也没有其他办法可以知道。”

核裂变会产生大量的氙气。

专家表示，如果核试验释放出大量气体，且检测及时，这有助于科学家区别发生裂变的是钚还是铀。

全面禁止核试验条约组织(CTBTO)的Mika Nikkinen表示：“检测距离核裂变时间越短，检测结果越精确。”这家总部位于维也纳的监测机构通过全球的地震信号几乎瞬间感知到了2月份的核试验。