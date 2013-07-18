朝鲜再次核试验已准备就绪--专家

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳7月17日 - 斯坦福大学专家赫克尔(Siegfried Hecker)周三表示，朝鲜有很强的技术方面原因需要再次进行核试验，但因担心激怒中国而表现迟疑。

赫克尔表示，朝鲜已经为举行自2006年以来的第四次核试验“准备就绪”。

赫克尔曾多次访问朝鲜，当他三年前最后一次到访时，曾察看过一处此前不为外界所知的铀浓缩设施。他也被认为是最后一个访问朝鲜宁边(Yongbyon)核设施的西方人。

朝鲜今年2月进行了第三次核试验，招致联合国更严厉的制裁。

与美国和韩国一样，中国也敦促朝鲜采取措施，结束核计划并重启核谈判。

赫克尔表示，“依我看来，（朝鲜）为实现核弹小型化需要作进一步试验。”他指的是朝鲜努力研发能够搭载到导弹等运输工具上的一枚足够小且威力巨大的核弹。

外界大体上只能通过卫星图像努力监控朝鲜的核项目进展。

赫克尔表示，朝鲜准备的隧道曾令人猜测2月份或将进行两次试验，但实际上并非如此，一条隧道依然可用。

赫克尔在维也纳国际禁止核试验条约组织主办的一场研讨会上表示：“他们有再次进行核试验的强烈动力。如果他们想再次进行核试验，仍有一条现成的隧道可用。”（完）