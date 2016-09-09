版本:
中国
时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 12:57 BJT

（更正）朝鲜发生5.3级地震 距离一处核测试地点不远--USGS

(更正：因英文原文有误，内文第二段应为“当地时间上午9:00”，非“9:30”)

路透9月8日 - 美国地质调查局(USGS)报告称，朝鲜周五发生5.3级地震，接近该国东北部一处核测试地点。

USGS表示，地震发生在当地时间上午9:00，震源深度为零，震中位于朝鲜Sungjibaegam东北东11英里(18公里)处。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐