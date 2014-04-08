2030年全球核电装机至少增26% 新增半数位于中国--罗兰贝格

路透上海4月8日 -尽管2011年日本福岛核电站事故导致一些国家短期或长期停止核电站建设计划，但据全球顶级战略管理咨询公司--罗兰贝格最新报告预计，2030年全球核电装机容量将至少增加26%，即发电机组由目前的435台增至489台，发电能力由372吉瓦（GW）至470GW。

罗兰贝格同时预测，581个规划中或者已经宣布的核电项目中，最多只有123到224个有望实施。这些核电厂遍布几大洲的多个国家：超过一半位于中国，俄罗斯则有16个，印度14个，但在阿联酋、沙特以及越南这些刚开始使用核电的国家，也将有核电厂在建。

此外，一些国家还将开始替换或者小幅增加核电机组（如英国、捷克、乌克兰、韩国，甚至美国），但这都取决于核电机组使用年限能否延长至80年的讨论结果。

报告称，目前核电市场的发展处于十字路口：2030年时，70%的核反应堆将达到40至60年的使用年限，政府必须决定是更新反应堆还是完全用其他能源替换。基于核电运行周期（决定、建设、试运转），2015-2030年将是核电替换市场的关键时期。

报告最后预测，根据主要核电国家（法国、俄罗斯、美国）的核电替换率，以及新兴核电国家（中东和亚洲国家，如孟加拉国）的发展，保守估计2050年时，核电占全球发电总量的比例可能会低于2030年（低于1%左右），但是装机容量将增加35GW。

目前中国商运核电机组17台，装机容量1,474万千瓦。据中国去年初提出的核电中长期发展规划，至2020年，中国核电运行装机容量争取达到4,000万千瓦（40GW）。不过去年下半年起，中国已加快核电建设布局，去年9月国务院提出，到2017年，中国运行核电机组装机容量将达到5,000万千瓦。(完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。