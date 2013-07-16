核反应堆老化引发安全挑战--国际原子能机构

路透维也纳7月15日 - 国际原子能机构在其年度回顾报告中称，尽管很多老化的反应堆引发“挑战”，但去年全球在加强核安全上取得显着进步。

国际原子能机构对各项进展总体上比较乐观，称“2012年世界核社会在加强核安全上取得明显进展”。

“很多（成员国）都引进了额外的安全措施，”报告称。（浏览报告全文请点击here）

报告称，操作安全性仍很好，所指的是全球437个核电站的运转数据。

其中162个核电站已经运转超过30年，22个超过40年。长期运转以及核电站老化“是监管者、运营者和公用事业部门面临的挑战”。

报告指出，外界越发希望原有的核电站应满足更高的安全目标，与新设计的核电站接近，很多国家已经采取措施解决反应堆老化的问题。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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