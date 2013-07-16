核反应堆老化引发安全挑战--国际原子能机构

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透维也纳7月15日 - 国际原子能机构在其年度回顾报告中称，尽管很多老化的反应堆引发“挑战”，但去年全球在加强核安全上取得显着进步。
国际原子能机构对各项进展总体上比较乐观，称“2012年世界核社会在加强核安全上取得明显进展”。
“很多（成员国）都引进了额外的安全措施，”报告称。（浏览报告全文请点击here）
报告称，操作安全性仍很好，所指的是全球437个核电站的运转数据。
其中162个核电站已经运转超过30年，22个超过40年。长期运转以及核电站老化“是监管者、运营者和公用事业部门面临的挑战”。
报告指出，外界越发希望原有的核电站应满足更高的安全目标，与新设计的核电站接近，很多国家已经采取措施解决反应堆老化的问题。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
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