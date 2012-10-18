IAEA总干事称非法贩卖核材料日趋专业化

路透伦敦10月17日电（记者 Maria Golovnina）---国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥（Yukiya Amano）周三称，恐怖组织试图从黑市获得核武器的方式变得更加复杂，各国需采取更多措施防止敏感性材料落入他们之手。

天野之弥在伦敦智库Chatham House发表讲话时称，武装分子可能引爆所谓的核“脏弹”污染大城市，是各国面临的主要风险之一。

“恐怖分子（获取）核材料是一个真正的威胁……（核材料非法贩卖的）数量虽小，但却变得越来越专业化，”他说道。

他指出，IAEA负责监测核及放射性材料盗窃及其他非法活动的非法贩运数据库（ITD）自1995年成立以来，记录在案的相关活动已超过2,200起。

天野之弥称，世界各国需采取更多措施制止非法贩卖核材料。

“这是一个真正的威胁。我们不仅需要收集信息进行分析，还要培训人员并提供设备，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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