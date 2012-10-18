IAEA总干事称非法贩卖核材料日趋专业化

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透伦敦10月17日电（记者 Maria Golovnina）---国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥（Yukiya Amano）周三称，恐怖组织试图从黑市获得核武器的方式变得更加复杂，各国需采取更多措施防止敏感性材料落入他们之手。
天野之弥在伦敦智库Chatham House发表讲话时称，武装分子可能引爆所谓的核“脏弹”污染大城市，是各国面临的主要风险之一。
“恐怖分子（获取）核材料是一个真正的威胁……（核材料非法贩卖的）数量虽小，但却变得越来越专业化，”他说道。
他指出，IAEA负责监测核及放射性材料盗窃及其他非法活动的非法贩运数据库（ITD）自1995年成立以来，记录在案的相关活动已超过2,200起。
天野之弥称，世界各国需采取更多措施制止非法贩卖核材料。
“这是一个真正的威胁。我们不仅需要收集信息进行分析，还要培训人员并提供设备，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。