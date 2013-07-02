各国政府担心核恐怖主义威胁

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透维也纳7月1日(记者 Fredrik Dahl) - 各国政府周一在维也纳的核安全会议上一致同意，各国需采取更多措施防止武装分子获取可用于生产核弹的钚或高浓缩铀，但没有就具体措施作出决定。
会上被120多个国家采纳的声明称，最近几年，全球在改善核安全领域方面取得“实质性进展”，但还不够。
分析人士称，如果有足够的资金、技术知识和所需的原材料，极端组织理论上可以制造出一枚原始但致命的核弹。
声明称，各国部长们依然“担心核及放射性恐怖主义，需要采取更多行动以进一步加强全球核安全。”
文件鼓励各国采取各种措施，例如缩减高浓缩铀的使用等，但一些外交官表示，他们本希望能作出更坚定的承诺。
很多国家将核安全视为敏感政治问题，应该主要由国家相关部门来负责处理。
国际原子能机构(IAEA)总干事天野之弥(Yukiya Amano)表示，这份文件“十分有力”，代表向前迈出了一大步。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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