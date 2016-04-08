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时事要闻 | 2016年 4月 8日 星期五 10:00 BJT

普京称未参加核安全峰会主要因美国未销毁武器级钚

路透圣彼得堡4月7日 - 俄罗斯总统普京就他决定不参加上周在美国举行的核安全峰会一事周四表示，美国没有销毁其武器级钚库存是他决定不参加该峰会的主要原因。

普京称，俄罗斯同美国在2000年代初达成了各自销毁其所拥有的武器级钚库存的协议，俄罗斯销毁了武器级钚，而美国没有。

“我们的伙伴国必须明白……他们应当可以履行其义务。”普京说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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