普京称未参加核安全峰会主要因美国未销毁武器级钚

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣彼得堡4月7日 - 俄罗斯总统普京就他决定不参加上周在美国举行的核安全峰会一事周四表示，美国没有销毁其武器级钚库存是他决定不参加该峰会的主要原因。
普京称，俄罗斯同美国在2000年代初达成了各自销毁其所拥有的武器级钚库存的协议，俄罗斯销毁了武器级钚，而美国没有。
“我们的伙伴国必须明白……他们应当可以履行其义务。”普京说道。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)